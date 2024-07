"Discoteca abusiva", sequestrato storico locale bresciano

La questura di Brescia ha sequestrato il Bibló di Lonato del Garda. Lo storico locale bresciano qualche settimana fa era stato teatro di una rissa tra stranieri con accoltellamento di cinque persone, rimaste ferite in modo non grave. Il Biblò di Lonato del Garda è stato sequestrato dopo un controllo interforze avvenuto nella notte del 28 luglio 2024.

"Il locale possedeva solo la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, ma era utilizzato come una vera e propria discoteca abusiva con intrattenimento musicale e pista da ballo" riferiscono gli inquirenti. Per questo motivo, pochi giorni dopo l'apertura, il titolare è stato diffidato dal sìndaco di Lonato a cessare l'attività non autorizzata di "pubblico spettacolo e ogni altra attività di svago e intrattenimento".

"Tuttavia, l'ordine di cessazione non è stato ottemperato e infatti, al momento dell'accesso da parte delle forze dell'ordine, erano presenti diverse persone - molte delle quali con precedenti di polizia - che ballavano e bevevano sulle note suonate da un DJ senza licenza", spiega la Questura di Brescia in una nota.

"A fronte delle diverse irregolarità amministrative riscontrate, dell'assenza della licenza dell'Autorità e dell'inosservanza delle ordinanze del sindaco, alle ore 5:30 sono scattati i sigilli del locale, che è stato sequestrato".





