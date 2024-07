Calcio: colpo Monza, Galliani sceglie Keylor Navas

Colpo di scena in casa Monza: Adriano Galliani avrebbe scelto Keylor Navas per difendere la porta biancorossa dopo la cessione di Di Gregorio. Sfumata la trattativa per Gollini, perché non è stata trovata l'intesa totale tra tutte le parti, ecco che il dirigente brianzolo trova il colpo clamoroso: Keylor Navas, il portiere che ha vinto tutto, sarà il nuovo estremo difensore del Monza. Ex campione del Real e del Psg, classe 1986, è ora svincolato, e nell'ultima stagione è stato comprimario di Donnarumma nel club parigino.





