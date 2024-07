Domenica di rientro dalle ferie a Milano, dove si sono create code per l'ingresso in città dalle autostrade, in particolare quelle che arrivano dal mare.

Traffico anche nelle stazioni dei treni e negli aeroporti di Linate e Malpensa dove, nel fine settimana, sono passati 550 mila viaggiatori, di questi 420 mila a Malpensa e 130 mila a Linate.



