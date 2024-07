Accoltellato in un parco a Milano, grave 33enne

Un uomo di 33 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano con una ferita da taglio al basso addome per cui è stato poi operato.

Sul posto, nell'area verde di via Caterina da Forlì, nella zona nord ovest della città, sono intervenuti i sanitari del 118 allertati da una persona che ha spiegato che l'uomo era stato accoltellato. Ai carabinieri il trentatreenne, di origine filippina, ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto senza motivo.



