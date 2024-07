I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti a Binasco dove si è verificata una fuga di gas in un punto in cui sono in corso lavori stradali in strada Cerca vicino alle residenze Heliopolis, che includono appartamenti protetti e tre rsa.

Per motivi precauzionali, parte degli ospiti sono stati fatti spostare nelle altre ali della struttura.



