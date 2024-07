Mercato della droga in orario d'ufficio, 3 arresti nel Pavese

I carabinieri di Voghera, in provincia di Pavia, hanno sgominato un mercato della droga messo in piedi nell'area dismessa di un ex zuccherificio della vicina Casei Gerola. Quattro le 'batterie' di spacciatori che lavoravano con orari d'ufficio: dalle 9 alle 18, facendo i 'pendolari' dall'hinterland di Milano, dove vivevano.

Undici le ordinanze di misura cautelare in carcere firmate dall'autorità giudiziaria di Pavia, la maggior parte nei confronti di nordafricani. Tre le persone arrestate, mentre otto sono risultate irreperibili e ancora sono ricercate.

Le indagini sono iniziate nel 2021 dopo le segnalazioni del sindaco e di diversi cittadini sul giro di spaccio nella zona ed è emerso che ad operare erano quattro distinti gruppi, in grado di smerciare quasi 10 chilogrammi di droga al mese (soprattutto cocaina ed eroina) per un giro d'affari superiore ai 200mila euro. I clienti procedevano in auto su una strada sterrata fino a una recinzione, dall'altro lato della rete arrivavano gli spacciatori che fornivano la merce. I carabinieri, attraverso i loro accertamenti, sono riusciti anche a risalire alle fonti di spaccio nell'hinterland milanese.

Del giro di droga che ruotava attorno a questa zona si era occupata anche la trasmissione televisiva 'Le Iene', con un servizio andato in onda nel dicembre del 2019.



