Flora et Decora si prepara a 18/a edizione,70 gli espositori

Arriva alla 18/ edizione Flora et Decora, manifestazione dedicata al florovivaismo, ai lavori artigianali e all'enogastronomia a filiera corta, sullo sfondo dell'Arco della Pace dall'11 al 13 ottobre 2024.

Saranno presenti oltre 70 espositori per un evento che prevede anche seminari, incontri sui temi ambientali della Garden School, ideata dall'organizzatore Lamberto Rubini e coordinata dal giornalista Gaetano Zoccali, e lezioni utili per gli amanti del verde.

Confermate le tre classiche sezioni: Flora, dedicata al florovivaismo, Decora con la sua ampia selezione di artigiani e Ristora, nuovo polo di attrazione dedicato all'enogastronomia italiana d'eccellenza.



