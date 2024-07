A Milano tronchi d'albero per combattere la sosta irregolare

A Milano il Comune sta posando in alcune zone dei tronchi, di alberi recuperati da abbattimenti per motivi di sicurezza, come dissuasori per impedire la sosta irregolare. Dopo la posa sperimentale in via Aselli, ora sono stati posizionati anche in via Cadore.

L'intervento, spiega il Comune, rientra nell'ambito di 'Piazze Aperte per ogni scuola' e ha lo scopo di impedire la sosta irregolare e il parcheggio selvaggio. L'obiettivo, in un'area ricca di scuole, è anche di migliorare la sicurezza degli itinerari scolastici a tutela degli studenti e la qualità degli spazi pubblici, come i marciapiedi, le aiuole e le fermate dei bus. Oltre a dare una seconda vita ad alcuni dei tronchi recuperati, l'iniziativa ha lo scopo di ridurre la costipazione del terreno e di tutelare le aree verdi e le radici degli alberi, che vengono liberate dal peso dei veicoli in sosta.





