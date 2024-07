L'arbitro svizzero Sandro Schaerer è stato designato per dirigere la finale di Supercoppa europea tra l'Atalanta e il Real Madrid, in programma a Varsavia il prossimo 14 agosto. Schaerer, 36 anni, sarà assistito dai colleghi elvetici Stephane De Almeida e Jonas Erni, mentre Mykola Balakin (Ucraina) sarà da quarto ufficiale. in sala Var opereranno Bastian Dankert (Germania) insieme con Fedayi San (Svizzera) e Christian Dingert (Germania).



