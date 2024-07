Pm Milano aprono un altro fascicolo su un progetto immobiliare

Ennesimo fascicolo aperto dalla Procura di Milano che da quasi due anni ormai indaga sulla gestione urbanistica in città e su progetti immobiliari, contestando violazioni delle normative e, in particolare, l'assenza di piani attuativi e di conseguenza degli annessi servizi per i residenti delle aree interessate, oltre al tema degli oneri di urbanizzazione calcolati, secondo i pm, al ribasso.

Il dipartimento guidato dall'aggiunta Tiziana Siciliano, che coordina le indagini coi pm Petruzzella, Filippini e Clerici, infatti, ha aperto anche un fascicolo, al momento conoscitivo e dunque senza ipotesi di reato né indagati, sul "Lambrate Twin Palace", un nuovo complesso residenziale di due palazzine che dovrebbe essere realizzato nel quartiere nella zona nord-est della città.

Nell'inchiesta, così come nelle altre portate avanti in questo periodo, anche con sequestri di cantieri chiesti dai pm e disposti dall'ufficio gip, potrebbero essere ipotizzati i reati principali di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Nel mirino degli inquirenti ci sono decine di progetti immobiliari.

Una settimana fa il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf ha messo i sigilli alle Residenze Lac, un complesso immobiliare, con vista lago, ai bordi del Parco delle Cave, con un "rilevante impatto", come si legge negli atti, sul tessuto della città tale da richiedere una pianificazione preliminare che, secondo l'accusa, sarebbe stata "dribblata" ancora una volta in nome della Scia, ossia di un'autocertificazione di inizio attività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA