Minaccia i passanti e danneggia i box nel Milanese, arrestato

Un pregiudicato in stato di alterazione psicologica è stato arrestato dai Carabinieri ieri pomeriggio, a Corsico, con l'accusa di minacce, furto e danneggiamento. L'uomo, un 61enne, quando è stato bloccato aveva con sé una mazza metallica che è stata sequestrata.

Al 112 sono giunte prima svariate segnalazioni per un uomo in stato confusionale che minacciava i passanti in piazza Giovanni Falcone. L'uomo si è poi introdotto in un condominio danneggiando i box, per poi tornare in strada e spaccare la vetrata di un ristorante nella vicina via Sant'Adele, dove è stato immobilizzato dai militari.



