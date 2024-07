A Omar Pedrini il premio Cultura e Sentimento

Omar Pedrini, già fondatore dei Timoria, considerato una delle penne più influenti del panorama cantautorale italiano, riceverà uno dei riconoscimenti della terza edizione del 'Premio Ponte di Legno Cultura e Sentimento', consegnato durante una serie di eventi il 5 e il 6 agosto nella località turistica dell'Alta Valcamonica.

Gli altri premiati sono Margherita Porro, atleta per il gruppo sportivo Fiamme Gialle, una delle timoniere del team Luna Rossa Prada Pirelli per la Puig Women's America's Cup e Simone Moro, alpinista e scrittore che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila.

"Amiamo il nostro paese, territorio che vive di cultura e di sentimenti suscitati dalla vastità della natura che ci circonda - ha spiegato Stefano Guerini, ideatore e organizzatore dell'iniziativa in collaborazione con Matteo Bormetti e Alessandro Bonan -. Da questi principi è nato questo riconoscimento che vuole rendere omaggio a chi condivide i nostri valori e, soprattutto, ama come noi Ponte di Legno. È un omaggio alla città, ma anche un momento di convivialità che anno dopo anno ci sta regalando grandi soddisfazioni".



