Turista del Comasco muore in spiaggia a Numana

Un uomo di 78 anni è morto oggi pomeriggio mentre si trovava al mare da solo, a Numana (Ancona), lungo un tratto di spiaggia libera vicino alla foce del fiume Musone, al confine con Porto Recanati (Macerata). Alcuni bagnanti lo hanno visto in difficoltà mentre si trovava in acqua e dove probabilmente è stato colto da un malore. Inutili i soccorsi. Erano le 17. Portato sulla battigia è stato rianimato ma non c'è stato nulla da fare.

La vittima era originaria di Casnate Con Bernate (Como) e si trovava in vacanza. Alloggiava a Porto Recanati, in una struttura ricettiva. In spiaggia è arrivata la Capitaneria di porto e sono stati avvisati anche i carabinieri di Numana. Dopo la sua identificazione sono stati avvisati i familiari. Non è stato disposto per ora nessun sequestro della salma da parte dell'autorità giudiziaria.



