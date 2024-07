Torna la Milano Music Week, il cuore si sposta al Castello

Tornerà dal 18 al 24 novembre la Milano Music Week, settimana dedicata alla musica con concerti, djset, incontri, workshop e approfondimenti a cui negli anni hanno partecipato artisti italiani e internazionali e che quest'anno si sposterà dal distretto di Tortona all'area del parco Sempione, con Triennale, Dazi dell'Arco della Pace e Castello Sforzesco Proprio al Castello si troverà il quartier generale della manifestazione, progetto del Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, promosso da Assoconcerti, Assomusica, Fimi Federazione Industria Musicale Italiana, Nuovo Imaie Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e Siae Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzata da Butik s.r.l.

Impresa Sociale.

Per il terzo anno consecutivo la direzione artistica è affidata a Nur Al Habash. Per candidarsi ad essere inseriti nel calendario di appuntamenti dedicati al mondo della musica, è possibile proporre il proprio evento/appuntamento compilando il modulo online sul sito della Music Week entro il 14 ottobre.

Se l'evento verrà selezionato per essere incluso nel programma ufficiale, si verrà contattati entro il 31 ottobre.

Alla Music Week, che permette ai rappresentanti dell'industria musicale e ai professionisti del settore di ritrovarsi e ai fan di incontrare gli artisti che preferiscono, partecipano in qualità di partner storici Afi Associazione Fonografici Italiani, EMusa, Fem Federazione Editori Musicali, Pmi Produttori Musicali Indipendenti, Scf, Evolution.



