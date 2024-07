La Lombardia approva l'assestamento di bilancio 'senza nuove tasse'

Il Consiglio regionale della Lombardia, con 47 voti favorevoli, 27 contrari, ha approvato l'assestamento al bilancio 2024 senza "nessuna nuova tassa" e "nessun aumento di tasse per i cittadini". Sulla salute viene incrementato di 250 milioni il fondo sanitario per la parte corrente 2024 e vengono allocati 90 milioni sul triennio per progetti infrastrutturali.

L'approvazione dell'assestamento è arrivata dopo tre giorni di sessione di bilancio e in seguito a un accordo tra maggioranza e opposizione che ha portato alla fine dell'ostruzionismo delle minoranze che avevano presentato oltre 3mila emendamenti.

Tra i punti di convergenza l'impegno del centrodestra a investire 30 milioni nei prossimi due anni per interventi di riqualificazione e di recupero delle case sfitte di Aler, lo stanziamento di 4 milioni per il trasporto scolastico disabili e l'impegno a stabilizzare le misure B1 e B2 relative ai caregiver familiari anche per il 2025 e 2026 dopo le polemiche di quest'anno sui tagli, poi scongiurati, per le famiglie con persone con disabilità previsti dal Piano nazionale per la non autosufficienza recepito dalla Regione con una delibera a fine 2023.

Complessivamente, a seguito dell'approvazione degli emendamenti, la manovra di assestamento al bilancio 2024 prevede per l'anno corrente 500 milioni di euro per il fondo sanitario parte corrente.

Tra le voci anche 150 milioni in più per nuovi investimenti sempre in sanità; 8,5 milioni per la grave disabilità, con l'impegno del centrodestra a stabilizzare i fondi per la disabilità grave e i caregiver familiari anche per i prossimi due anni; 19 milioni per il bando Valli Prealpine e 90 milioni per progetti infrastrutturali.

Incrementato di 30 milioni di euro - 15 milioni sul 2025 e 15 milioni sul 2026 - il fondo per il contrasto al dissesto idrogeologico: risorse ritenute necessarie per la manutenzione straordinaria e per interventi di mitigazione del rischio. È stata aumentata di 3 milioni di euro, per il 2024 e il 2025, la disponibilità per la messa in sicurezza delle strade di competenza delle dodici province lombarde con 250 mila euro per ciascuna provincia.

Incrementato di 4,5 milioni nel 2024 il capitolo di bilancio destinato a garantire i servizi di inclusione scolastica di competenza dei Comuni e riservato agli studenti con disabilità, e di 1 milione di euro sul 2024 quello dedicato al diritto allo studio.

Tra i numerosi ordini del giorno approvati molti sono relativi a diversi settori delle politiche regionali - da sottolineare il voto unanime che impegna la giunta ad aumentare di un milione di euro le risorse per garantire la copertura integrale della graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio universitaria - e altri si riferiscono a interventi per situazioni locali come il sostegno alla candidatura di Brescia a ospitare la 97esima adunata nazionale degli Alpini nel 2026. All'assestamento di bilancio sono stati presentati complessivamente 3.337 emendamenti, 555 subemendamenti e 263 ordini del giorno.



