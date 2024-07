Eurizon entra nel mercato greco del risparmio gestito

Eurizon Capital Sgr, la società di gestione del risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo, Eurobank ed Eurobank asset management, società interamente controllata da Eurobank, hanno firmato un protocollo d'intesa.

L'accordo getta le basi per una partnership in cui Eurizon, leader nell'asset management in Italia, renderà disponibili i propri prodotti sul mercato greco e farà leva sul suo modello di business per rafforzare l'offerta dinamica di Eurobank Asset Management, estendendo i servizi di gestione ai clienti di Eurobank.

L'ingresso nel mercato greco con Eurobank Am è un "ulteriore passo in avanti per incrementare la strategia di crescita estera di Eurizon e la notorietà del suo marchio in Europa", spiega Maria Luisa Gota, amministratore delegato di Eurizon Capital Sgr.

La nuova alleanza strategicamente "importante con Eurizon sottolinea l'impegno del gruppo a espandere le sue attività nel settore dell'asset management", afferma Theofanis Mylonas, direttore generale e responsabile del wealth management di Eurobank.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA