Capotreno aggredito da un passeggero nel Pavese

Un capotreno è stato aggredito ieri sera da un passeggero su un convoglio di Trenord partito dalla stazione di Pavia e diretto a Milano Bovisa. Il fatto è avvenuto poco dopo la partenza. Il viaggiatore, 24 anni di nazionalità marocchina, è stato trovato senza biglietto. Ne è nata una discussione ben presto degenerata, con il 24enne nordafricano che ha colpito il capotreno. Il treno si è fermato alla stazione di Certosa (Pavia).

Il capotreno è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 5 giorni. I carabinieri hanno identificato il giovane accusato dell'aggressione e l'hanno denunciato per resistenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA