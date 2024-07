Anziano scappa da struttura, trovato morto in un canale

Il cadavere di un anziano, con ancora alcuni dispositivi medici addosso, tra cui l'accesso per flebo, è stato recuperato nella tarda mattinata nel canale Villoresi a Paderno Dugnano (Milano). A segnalarlo, qualche ora prima a Limbiate (Monza), alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Dai primi accertamenti risulterebbe che l'anziano si sia allontanato da una struttura sanitaria, una rsa o un ospedale, per poi accusare un malore o decidere di togliersi la vita.

I militari della compagnia di Sesto San Giovanni, stanno lavorando per risalire alla sua identità e verificare tutte le denunce di allontanamento presentate nelle scorse ore.



