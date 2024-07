Amichevole in Valle D'Aosta, Cagliari-Como 1-3

Il Como batte il Cagliari 3-1 nell'amichevole disputata questo pomeriggio a Chatillon, sede del ritiro dei sardi. Un piccolo assaggio di Serie A tra due squadre che, come primo obiettivo, punteranno alla salvezza.

Partita subito in mano ai lariani, che al 12' passano in vantaggio con un destro dalla distanza di Cutrone. Il Cagliari, che aveva fino a qual momento giocato di rimessa, prova a fare il gioco soprattutto sulle fasce con Luvumbo e Felici, ma il Como, appena ha l'occasione buona, non fallisce il raddoppio: su assist di Strefezza al 27' Belotti è bravo a sgusciare alle spalle della difesa rossoblù e a battere l'ex Scuffet. Reazione orgogliosa del Cagliari: al 45', su punizione tagliata di Augello, Deiola dimezza lo svantaggio in mischia.

La partita vera finisce più o meno qui, perché nella ripresa i due allenatori stravolgono le squadre con le sostituzioni.

Bene nel primo tempo soprattutto il Como, risultato letale appena la difesa del Cagliari ha concesso un po' di spazio.

Nella ripresa sardi in avanti alla ricerca del pari. Ma alla prima occasione il Como punisce ancora con Gabrielloni, al 26', favorito da un pasticcio della difesa cagliaritana.

Un buon test per tutte e due le squadre: il Como continuerà il suo programma di amichevoli con l'Al-Hilal, il 29 luglio e il 3 agosto con il Wolfsburg, in Austria. Prossimo impegno per il Cagliari martedì prossimo contro il Catanzaro.



