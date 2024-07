A Milano sgombero campo rom di via Bonfadini per la chiusura

"Da questa mattina Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri stanno effettuando lo sgombero per la chiusura definitiva del campo rom di via Bonfadini". Lo scrive sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, spiegando che la chiusura dell'insediamento era stata deliberata ad aprile 2024.

I campi rom infatti, "sono diventati luoghi che non permettono una vita dignitosa delle persone e anzi rendono più difficile un pieno sviluppo e integrazione delle persone che li abitano - aggiunge l'assessore -, soprattutto donne e giovani. Sono luoghi chiusi che alimentano la criminalità e il degrado, sono luoghi che presentano problematiche ambientali e di igiene".

Il campo rom di via Bonfadini "era ormai monopolizzato da alcune famiglie che praticavano incessantemente furti di auto e moto, ne usavano i pezzi e bruciavano le carcasse - prosegue -.

Proprio stanotte l'ultimo incendio".

Il campo era stato avviato nel 1987 (con delibera del 1985) "e molti governi di questa città non erano riusciti a intervenire - spiega ancora Granelli -. Anche le giunte di destra lo hanno tollerato dal 1993 al 2011 per 18 lunghi anni, quelle della Lega, Forza Italia e i predecessori di Fratelli d'Italia con Salvini, De Corato, Albertini. Tante volte la destra ha tuonato contro l'illegalità anche con recenti dichiarazioni della Sardone e di Verri. Le giunte di centrosinistra invece hanno lavorato concretamente".

Erano più di 90 le persone presenti, di cui un terzo minori, e a 14 famiglie che hanno i requisiti è stato messo a disposizione un percorso di abitazione temporanea previsto dalla legge regionale, con un'equipe sociale ed educativa che li accompagnerà verso l'autonomia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA