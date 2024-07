'Promesse mancate' della Regione, flash-mob al Pirellone

Flash mob del Pd, Avs, del Patto Civico - ma non del M5s - al Consiglio regionale della Lombardia, dove è cominciata oggi la seconda giornata della sessione di bilancio. Una parte delle minoranze ha deciso di protestare in apertura di seduta dopo la riunione dei capigruppo: "Regione Lombardia e la giunta Fontana non stanno rispettando alcune promesse importanti, come l'entrata in campo del Cup unico per abbattere le liste d'attesa, il rafforzamento della sanità pubblica o interventi sulle case vuote che sono tantissime, circa 22500 di proprietà regionale di Aler e non utilizzate. Noi - ha spiegato il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino - finché non otteniamo risultati andiamo avanti in Aula con gli emendamenti che sono, per il momento, oltre 3mila".

Come Pd "poniamo alcune questioni reali, ad esempio il sostegno alle persone con disabilità, cioè il fatto che i tagli siano cancellati non solo nel 2024 ma anche nel 2025. O ancora - ha aggiunto - e il fatto che il diritto allo studio venga garantito, visto che Regione Lombardia è l'ultima Regione d'Italia per il sostegno al diritto allo studio".

I consiglieri di Pd, Avs e Patto Civico hanno esposto due striscioni con scritto 'Le promesse mancate di Regione Lombardia', 'non finiscono mai' e altri cartelli più piccoli con alcune delle "promesse disattese", secondo i consiglieri, da parte della Regione, come 'zero case vuote', 'trasparenza', 'cup unico', 'borse di studio garantite' o 'sostegno alla sanità pubblica'.

"A distanza di più di 24 ore dall'inizio della discussione sull'assestamento di bilancio non sono ancora arrivate quelle risposte che ci aspettavamo sul welfare, la disabilità, le case di comunità, i medici di base, il diritto allo studio, la casa e la legalità - ha proseguito il capogruppo del M5s Lombardia Nicola Di Marco -. Quindi andremo avanti con il nostro lavoro fuori e dentro l'Aula finché non avremo risposte concrete".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA