L'università Bicocca dedica un'aula a Sofia, uccisa dall'ex

L'università Milano-Bicocca ha intitolato una delle sue aule a Sofia Castelli, la studentessa di vent'anni uccisa lo scorso 29 luglio dall'ex Zakaria Atqaoui, che era entrato nel suo appartamento di notte e l'aveva accoltellata, ed è stato condannato in primo grado a 24 anni.

"Questo per noi è un gesto di affetto innanzitutto nei confronti di Sofia e della sua famiglia. Ma anche nei confronti delle nostre studentesse e dei nostri studenti che continuano a interrogarsi sul perché accadano tragedie come questa" ha spiegato la rettrice Giovanna Iannantuoni.

"L'omicidio di una giovane donna è inaccettabile e anche io come persona, come rettrice, come presidente della Conferenza dei rettori italiani, mi interrogo su che cosa si possa fare per sradicare atteggiamenti discriminatori e violenti. Oggi con questa iniziativa - ha aggiunto - vogliamo testimoniare ancora una volta come l'università sia il luogo da cui deve partire quella rivoluzione culturale necessaria per prevenirli".

Alla cerimonia hanno partecipato docenti, studenti e anche i familiari di Sofia. Proprio la rettrice e la mamma di Sofia, Daniela Zurria, hanno scoperto la targa in sua memoria.



