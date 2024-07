Lite al bar, cerca di investirlo e poi lo accoltella, arrestato

Un uomo di 54 anni, con precedenti, è stato arrestato stamani dai carabinieri per aver cercato di uccidere un 32enne al culmine di una lite nata in un bar lo scorso 5 luglio a Bernareggio (Monza). Dopo aver tentato di investirlo due volte con l'auto, lo ha aggredito a coltellate ferendolo gravemente. È accaduto tutto in pochi minuti in un locale, dove tra i due è nata una discussione per futili motivi.

Dopo essersi azzuffati ed essere stati separati dai presenti, sono usciti dal bar, dove il 54enne ha minacciato il rivale di fargliela pagare, mentre andava via in auto.

Pochi minuti dopo l'uomo è tornato, tentando di travolgerlo con la macchina e poi di colpirlo con un oggetto contundente.

Mentre il 32enne tentava di allontanarsi, il 54enne lo ha ferito con due coltellate al fianco ed è fuggito. Soccorso dai passanti, l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dove si trova ancora ricoverato. Il 54enne, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Monza, è stato rintracciato e bloccato stamane e si trova ora in carcere a Monza.



