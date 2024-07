Incidente nel Mantovano con autocisterna che perde benzina, tre feriti

Un autocisterna, un mezzo che trasportava cereali e un'autovettura sono rimasti coinvolti oggi intorno alle 15 in un incidente sulla strada provinciale 236 a Goito, nel Mantovano, Nello scontro si è verificata una fuoriuscita dalla cisterna, che conteneva 40mila litri di benzina. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno portato in ospedale le persone coinvolte, nessuna in pericolo di vita, e i vigili del fuoco del comando di Mantova.

I vigili hanno messo in sicurezza l'area, stendendo un letto di schiuma e attuato procedure per contenere la perdita di benzina. Inoltre, è stato attivato il nucleo regionale N.B.C.R.

(Nucleare Biologico Chimico Radiologico), dotato di attrezzature speciali per effettuare il travaso del carburante.



