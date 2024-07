Dalla Bei 450 milioni a Prysmian per transizione energetica

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Prysmian, gruppo che opera nel settore dei cavi per l'energia e le telecomunicazioni, hanno sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento da 450 milioni di euro per facilitare la trasmissione e distribuzione di energia elettrica in Europa.

Per sostenere la crescente domanda delle energie rinnovabili, in particolare dell'eolico offshore, Prysmian utilizzerà le risorse messe a disposizione dalla Bei per costruire nuove linee di produzione per cavi sottomarini ad altissima tensione, linee per cavi onshore ad alta tensione, oltre a miglioramenti tecnici su linee esistenti. Gli investimenti finanziati dalla Bei permetteranno a Prysmian di raddoppiare la propria capacità produttiva cavi estrusi nei tre stabilimenti di riferimento a Pikkala in Finlandia, Arco Felice, Pozzuoli in Italia e a Gron in Francia, passando da circa 2.000 chilometri/anno a oltre 4.000 chilometri/anno. Inoltre, secondo le stime di Prysmian, questo investimento favorirà la realizzazione di nuovi posti di lavoro.

"La Bei è la Banca del clima dell'Ue e questo finanziamento dimostra il nostro impegno nel rafforzare la trasmissione di energia pulita in Europa", afferma Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei.

"Prysmian sta avendo un "ruolo centrale nel favorire la transizione energetica dell'Europa. Il nostro impegno, che siamo orgogliosi che la Banca europea per gli Investimenti stia sostenendo, contribuirà a sviluppare ulteriori capacità per soddisfare la crescente domanda di energia pulita in tutto il continente", afferma Massimo Battaini, amministratore delegato di Prysmian.



