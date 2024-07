Aruba riattiva una centrale idroelettrica sul Lambro a Melegnano

Il provider italiano Aruba ha riattivato una centrale idroelettrica sul Lambro a Melegnano (Milano) portando a 8 gli impianti controllati. Lo si legge in una nota in cui il fornitore di servizi cloud, di data center, hosting, e-mail, posta elettronica certificata e registrazione di domini prevede di incrementare del 10% la produzione di energia elettrica nel sito. L'impianto, realizzato nei primi del '900 e successivamente dismesso dalla vecchia proprietà, si trova infatti nella stessa area in cui Aruba possiede un'altra centrale acquistata nel 2020 alimentata anch'essa dal fiume Lambro. La sua attivazione porta la potenza installata di Aruba a 10Mw, prodotti dalle 2 centrali di Melegnano, da 3 centrali sul Brembo a Ponte San Pietro (Bergamo), più altre 2 sull'Astico a Chiuppano e Calvene (Vicenza) e una sul Fella a Pontebba (Udine).

L'obiettivo di Aruba è di " investire per rafforzare la propria capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare idroelettrico e fotovoltaico, in ottica di sostenibilità a lungo termine delle attività di tutto il gruppo".



