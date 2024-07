Anziana muore per un malore nei boschi della Valtellina

Una donna di 77 anni, nella tarda mattinata di oggi, è stata trovata morta da un'amica nelle vicinanze della sua baita in località Traversi, in territorio comunale di Berbenno in Valtellina. A uccidere la pensionata, secondo i primi accertamenti del medico di Areu intervenuto con l'équipe medica dopo l'allarme, un probabile malore, forse imputabile alle temperature elevate. L'anziana si era allontanata per una passeggiata nei boschi, in cerca di frescura per il caldo afoso. I carabinieri hanno informato dell'accaduto il magistrato di turno della Procura.



