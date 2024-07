Amichevoli: il Monza batte 2-0 l'Alcione

Il Monza chiude nel modo migliore il ritiro di Pontedilegno-Tonale, battendo 2-0 l'Alcione (neopromosso in Serie C) nella sua quarta e ultima amichevole al Campo Sportivo di Temù (Brescia). Decide una doppietta di Caprari, che prima sblocca il risultato al 28' su assist di Petagna e poi, due minuti dopo, trova il raddoppio con un sinistro all'incrocio dei pali.

La squadra di Nesta sfiora più volte la terza rete, senza però riuscire a trovare nuovamente il gol. Chiuso il ritiro di Pontedilegno-Tonale, il Monza tornerà in campo nella prossima amichevole lunedì 29 luglio alle 17.30 contro la Vis Pesaro, al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello.



