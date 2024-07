Uomo urtato da tram a Milano, in ospedale e autista sotto choc

Un uomo è stato urtato stamani da un tram in piazzale Maciachini a Milano poco prima delle 7. Il ferito, che non è in gravi condizioni, è uno straniero di 42 anni che è stato portato all'ospedale Niguarda. In ospedale anche il conducente del mezzo pubblico, che ha 52 anni, ma per il forte stato di choc.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno soccorso entrambi. anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire l'accaduto e indirizzare la circolazione inevitabilmente rallentata.



