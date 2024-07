Sport e coesione sociale, a settembre grande festa Csi in Duomo

Sabato 14 settembre sarà una "folle festa dello sport per la celebrazione degli 80 anni del Centro Sportivo Italiano (Csi) in Piazza Duomo a Milano, per accendere i riflettori sul servizio educativo e sul ruolo di acceleratore di comunità che le associazioni sportive svolgono nel silenzio, nell'anonimato, nel sottoscala dello sport italiano, giorno dopo giorno, per tutto l'anno". Lo ha detto Massimo Achini. presidente Csi Milano, in un incontro tenutosi oggi presso la sede del Csi meneghino. Attorno al sagrato del Duomo verranno allestiti campi dedicati ai diversi sport, da quelli di squadra alle esibizioni di ginnastica e scherma, nei venti gazebo interattivi ci saranno anche simulatori sportivi per il padel, lo sci, la Formula 1 e la canoa, oltre a un'area giochi, e non mancheranno appuntamenti come il calcio integrato e il sitting volley.

Saranno presenti realtà come la Nazionale Italiana Pallavolo Sordi e i giovani dei reparti di oncologia pediatrica di numerosi ospedali europei impegnati nella Winners Cup. Un momento istituzionale del tutto insolito e divertente, sarà rappresentato dal match "Don Camillo e Peppone" tra preti e sindaci, mentre di grande impatto sarà l'esibizione di tantissimi atleti di basket che si trasformeranno in orchestra di musica classica.

Partner dell'iniziativa è Trust Me Up, la piattaforma che consente di promuovere campagne ed eventi Social Impact a sostegno di associazioni Non Profit e che insieme a Csi ha dato vita al fondo Atleti Uniti, innovativo progetto volto alla creazione di un fondo di solidarietà per gli sportivi. "Lo scopo è raccogliere denaro per sostenere quelle famiglie in difficoltà che non possono far fare sport ai loro figli - ha spiegato Angelo Fasola, Ceo di Trust Me Up - anche dieci euro possono fare la differenza, in un momento storico in cui la pratica sportiva assume un ruolo sempre più centrale nel promuovere benessere psicofisico e coesione sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA