Riaperti 80 metri del cantiere 'eterno' sul lungolago a Como

E' stato riaperto questa mattina un tratto di un'ottantina di metri della passeggiata sul lungolago di Como, quello antistante la centrale piazza Cavour, nell'ambito del cantiere "eterno" per la realizzazione delle paratie anti-esondazione. Lavori iniziati 16 anni fa e che solamente in questi mesi, dopo lunghe e complesse battaglie legali e giudiziarie, sono ripresi.

Stamani erano presenti anche gli assessori regionali Massimo Sertori e Alessandro Fermi, oltre al sindaco Alessandro Rapinese. Attualmente sono stati riaperti al pubblico circa due terzi della passeggiata, ma le paratie non sono ancora funzionanti, così come non funzionano ancora le vasche di accumulo dell'acqua, realizzate nel sottosuolo. Sertori ha annunciato che entro il mese di ottobre dovrebbe essere disponibile anche l'ultimo tratto della passeggiata.



