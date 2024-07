Prosegue restauro di Palazzo Marino, a ottobre facciata ripulita

Proseguono i lavori di restauro di Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, interamente finanziati dal gruppo Tod's. I restauratori sono al lavoro da aprile e nonostante il maltempo che ha colpito Milano in questi ultimi mesi la facciata principale, la prima ad essere restaurata, é a buon punto. A fine settembre i lavori finiranno e si smonterà il ponteggio per l'inizio di ottobre, così che la facciata ripulita potrà essere ammirata dalla cittadinanza e inizieranno i lavori sulla parte di via Case Rotte e poi a seguire in tutte le altre facciate. Ad illustrate i progressi è stato il team tecnico coordinato da Michele Brunello di Dontstop Architettura e composto dallo studio specializzato in restauri di palazzi di pregio, Andrea Borri Architetti, dal restauratore Paolo Pecorelli, dall'impresa aggiudicataria dei lavori Estia e da Progetto Cmr per la gestione delle tematiche di cantiere e sicurezza.

Dal "Ceppo del Brembo", la pietra friabile con cui è stata realizzata alla fine dell'Ottocento la Casa dei milanesi, sono stati rimossi interventi di stucco precedenti, i segni di ammaloramento, la patina di smog. Sono stati trovati e ripuliti ad esempio, anche depositi ferrosi derivanti dall'attrito delle pastiglie dei freni dei tram che passano in piazza Scala e depositati lì dal flusso di aria. Oltre che i segni di vernice rossa dovuti a proteste avvenute in passato in piazza.

"Restaurare le facciate di Palazzo Marino é come fare un viaggio nella storia", hanno infatti spiegato gli addetti. É stata realizzata una pulitura progressiva che sarà visibile ma sarà mantenuta anche un'impronta del tempo. Sono poi state fatte delle micro stuccature di precisione per creare una pelle superficiale, per favorire lo scivolamento dell'acqua. Infine una equilibratura cromatica.

Prima di procedere con i lavori, che in tutto dureranno 16 mesi, é stata fatta una diagnosi non invasiva delle superfici con droni dotati di telecamere e sensori per creare una mappa digitale.



