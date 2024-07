Online il nuovo sito di Amsa, sarà un hub digitale

Novità nel mondo Amsa: è online il nuovo sito web che apre le porte a una nuova era di servizi digitali per la cittadinanza. Ad accompagnare questo lancio la presentazione della campagna "Insieme" per una Milano ancora più pulita, un progetto che racconta la necessaria alleanza tra chi vive la Città e gli operatori di Amsa nella cura quotidiana e nel miglioramento del decoro urbano.

Attraverso la nuova veste di Amsa.it e con la nuova campagna - online e offline - la società del gruppo A2A rinnova il "proprio impegno per Milano, mettendo a disposizione servizi digitali semplici e facilmente accessibili a portata di click e proponendo a chi la vive di essere parte attiva del cambiamento", spiega una nota.

Amsa.it è infatti un vero e proprio hub digitale, progettato sia dal punto di vista del design che funzionale per permettere a ogni cittadino di avere un portale dedicato con informazioni e attività specifiche nel proprio Comune di riferimento.



