Esordio in Consiglio Lombardia per nuova sottosegretaria Picchi

Esordio in Consiglio regionale per la nuova sottosegretaria a Sport e Giovani della Regione Lombardia, Federica Picchi, che subentrata a Lara Magoni, eletta alle europee con FdI. Oggi l'Aula ha preso atto delle dimissioni dalla giunta di Magoni e ha dato il benvenuto a Picchi: "Spero di lavorare bene insieme a tutti voi" le prime parole di Picchi in Consiglio regionale che avrà le stesse deleghe di Magoni.

In Consiglio regionale, invece, al posto di Magoni arriva Alberto Mazzoleni, primo dei non eletti nella circoscrizione di Bergamo nella lista di FdI.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA