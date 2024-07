Controlli antispaccio nel parco delle Groane, trovato machete

Nuovi controlli stamani a Cesate (Milano), dei carabinieri della stazione e dei militari della compagnia di Rho, per contrastare il traffico di droga nel "Parco delle Groane". Controlli che hanno già portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e allo smantellamento di diversi bivacchi usati come basi di spaccio.

Nell'ultima ispezione i militari hanno smantellato un altro bivacco dove sono stati trovati quattro involucri in cellophane con 29 grammi di cocaina, 360 grammi di sostanza da taglio, un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 29 centimetri, un machete della lunghezza di 46 centimetri circa e materiale per il confezionamento delle dosi.



