Scontro tra auto e ambulanza a Milano, un ferito lieve

Scontro tra auto e ambulanza nel tardo pomeriggio in a Milano, in corso di Porta Vittoria angolo via Francesco Sforza. Soltanto una persona sarebbe rimasta lievemente ferita nell'impatto, ma la strada è rimasta bloccata dai veicoli fermi sulla carreggiata fino all'arrivo del carro attrezzi. In seguito allo scontro, l'ambulanza ha terminato la sua corsa contro al palo di un semaforo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, al lavoro per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente, e i carabinieri.



