Preso il piromane che ha incendiato un'auto della Polizia locale

E' stato individuato il piromane che ieri sera ha dato fuoco, distruggendola, a una vettura della Polizia locale di Corbetta, nel Milanese. Ne dà notizia lo stesso sindaco del paese milanese, Marco Ballarini, dal suo profilo Facebook, "Abbiamo già individuato il colpevole dell'incendio doloso che ha distrutto completamente un'auto della Polizia Locale di Corbetta. Ringrazio la nostra Polizia locale che, in sinergia con i Carabinieri, ha tempestivamente individuato il piromane", scrive il sindaco.

"Come ricostruito dalle immagini di sorveglianza, non si è trattato di un incidente con la colonnina di ricarica o di un malfunzionamento dell'auto elettrica, bensì di un atto vandalico vero e proprio. Il soggetto ha deliberatamente dato fuoco ad una tanica di combustibile lanciata sotto l'auto - aggiunge - Un gesto assurdo e sconsiderato, che poteva avere un epilogo decisamente più drammatico". Secondo Ballarin "il soggetto, già noto, ha sempre ricevuto aiuti e supporto per la sua famiglia dal Comune di Corbetta".

"Grazie di cuore ai vigili del fuoco per aver domato l'incendio e ai dipendenti comunali subito accorsi sul luogo per ripristinare i sistemi - conclude il sindaco -. Ora il colpevole dovrà rispondere agli inquirenti e alla giustizia per i danni causati a tutta la nostra comunità. Sì, perché l'auto era del Comune, e questo danno l'ha subito e pagato tutta la cittadinanza".



