Pd: 'La Lombardia non stanzia fondi sufficienti per le borse di studio'

Sul diritto allo studio "denunciamo il fatto che in 5 anni Regione Lombardia abbia rubato 170 milioni di euro alle università lombarde, obbligandole a mettere risorse proprie per pagare le borse di studio come nessun'altra Regione in Italia fa, 170 milioni di euro che potevano diventare studentati, nuovi laboratori, nuove aule. Denunciamo la vita di 1.367 ragazze e ragazzi che si sentiranno truffati dallo Stato.

Sono idonei non beneficiari: hanno i requisiti di merito per avere una borsa di studio, hanno anche i requisiti di reddito basso, e non la riceveranno perché Regione non stanzia risorse sufficienti". Lo ha detto il consigliere regionale del Pd Lombardia Paolo Romano durante una conferenza stampa al Pirellone.

"Il paragone con le Regioni vicine è impietoso - ha aggiunto - l'Emilia Romagna mette tre volte per ogni studente di quanto mette Regione Lombardia e le università mettono il doppio, quasi 40 milioni, di quello che la Regione mette, circa 20 milioni, dimostrando, in un sistema in cui dovrebbero mettere zero, che stanno pagando loro quello che dovrebbe essere una spesa pubblica.

Secondo Romano "in merito alla spesa per studente, quasi tutte le Regioni italiane sono più virtuose della Lombardia, anche il Veneto e il Piemonte. Anche sul tema del l'adeguamento delle fasce Isee. Fino a poco fa - ha spiegato - la Lombardia era una delle pochissime Regioni ad avere la fascia Isee ferma a 3 anni fa. Voleva dire che in tante Regioni gli studenti potevano chiedere una borsa di studio che qui in Lombardia non avrebbero potuto chiedere, nonostante qui il costo della vita sia molto più alto. È evidente che sia un controsenso. In più le altre Regioni mettono una percentuale molto più alta di risorse proprie e non fanno pagare le risorse alle università".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il capogruppo del Pd Lombardia Pierfrancesco Majorino, la deputata e segretaria del Pd Lombardia Silvia Roggiani e, da remoto, il sindaco di Pavia Michele Lissia: "Chiediamo a Regione Lombardia di mettere 7-8 milioni di euro per azzerare i tagli che ha operato. Sono un punto da cui partire, una goccia nel mare del bilancio regionale, Regione nemmeno se ne accorgerebbe mentre se ne accorgerebbero tante famiglie lombarde. Daremo battaglia - ha commentato Majorino - perché non vogliamo che la Lombardia sia l'ultima Regione d'Italia a sostenere la nuova generazione".

Per Roggiani, infine, "come sulla sanità anche sull'università assistiamo alle politiche di questa destra sia a livello nazionale che regionale che si stanno sovrapponendo nella direzione dei tagli. Sono stati tagliati 170 milioni dal fondo ordinario a livello nazionale. Per questo - ha concluso Roggiani - abbiamo assistito a un braccio di ferro con tutta la conferenza dei rettori che ha denunciato in modo unanime il taglio di 170 milioni. Siamo di fronte a un Paese che non investe sulla formazione e questo significa meno competitività e meno opportunità"



