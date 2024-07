Lu-Ve entra nel nucleare, accordo per centrale inglese

Lu-Ve, gruppo che opera nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha siglato, attraverso la controllata friulana Refrion, un accordo per la fornitura dei sistemi di raffreddamento dei generatori diesel di emergenza dell'isola nucleare della centrale Hinkley point C nel Somerset, in Inghilterra.

Il valore della commessa, sottoscritta con la Nuclear new build generation company, attraverso il contractor inglese Bouygues Energies & Services, è di circa 27 milioni di euro e la fornitura dei primi lotti inizierà nel 2025.

Il progetto ingegneristico complesso e tecnologicamente avanzato, una volta completato, fornirà il 7% del consumo di elettricità del Regno Unito. La centrale nucleare di Hinkley Point C, costruita da Edf Energy, divisione britannica della multinazionale francese dell'elettricità Edf, è uno dei più grandi progetti realizzati finora in Europa in grado di generare 3.260 MW di elettricità rientrando nell'obiettivo della Gran Bretagna di ottenere energia elettrica a zero emissioni di carbonio per circa 6 milioni di case, con un risparmio di 9 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti per lavorare su un progetto di questa portata e complessità", afferma Matteo Liberali, presidente e ceo di Lu-Ve group.



