L'Inter batte 2-1 la Pergolettese in amichevole

L'Inter batte per 2-1 la Pergolettese, squadra che milita in Serie C, nella seconda amichevole estiva. Nella sfida disputata nel centro sportivo di Appiano Gentile, decisive per i nerazzurri (ancora senza tanti big dopo gli impegni con le rispettive nazionali, mentre nei primi 45' c'è stato l'esordio dell'ultimo arrivato Zielinski) le reti di Taremi e Salcedo, prima del gol del definitivo 2-1 siglato nel finale da Capoferri. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo contro l'UD Las Palmas a Cesena il 27 luglio, il Pisa in trasferta il 2 agosto, l'Al-Ittihad a Monza il 7 agosto prima di chiudere con l'ultimo test domenica 11 agosto contro il Chelsea a Stamford Bridge.



