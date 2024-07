Per quanto riguarda il Covid in Lombardia "non ho avuto alcun tipo di alert. Da quello che raccolgo dal mio assessorato mi sembra di capire che si tratti comunque di sintomi molto leggeri e che si tratti, sostanzialmente, di una sorta di influenza. È chiaro che è fastidiosa. Bisogna sempre stare attenti e fare le valutazioni del caso". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento in Prefettura a Milano.





