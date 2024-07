Ciclista muore finendo contro un autobus fermo a Milano

E' morto il ciclista di 60 anni che oggi a Milano si è scontrato contro un autobus fermo per far salire i passeggeri in via Caldera.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi agli operatori del 118 che sono intervenuti e l'hanno portato all'ospedale San Carlo, dove non ce l'ha fatta. Il dubbio è che prima dello scontro la vittima possa aver avuto un malore.

La ricostruzione dell'incidente è affidata agli agenti della Poliza locale del capoluogo lombardo.



