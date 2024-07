Sindaco di Livigno: 'In sicurezza le persone coinvolte dalla frana'

Non ci sono persone rimaste ferite nella frana avvenuta ieri sulla strada del Gallo che da Livigno (Sondrio) arriva in Svizzera. Lo ha confermato il sindaco della città lombarda Remo Galli, che ha effettuato ulteriori sopralluoghi oggi assieme alle forze dell'ordine dopo il grosso smottamento di pietre che in più punti sono cadute sulla strada che rimane interrotta.

"Nella notte - ha spiegato Galli a MyLivigno Tv - le imprese e i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare, abbiamo pulito la seconda frana e alle prime luci dell'alba è stato fatto un ulteriore sopralluogo per escludere la presenza di telefonini sotto anche alla terza frana".

Galli ha spiegato che "attendiamo l'arrivo del geologo per fare una valutazione dettagliata di tutto il versante e poi definire le procedure successive per la riapertura della strada", chiudendo con un ringraziamento a tutti i soccorritori intervenuti ieri "che sono riusciti a portare in sicurezza tutte le persone che erano tra i due versanti della frana".



