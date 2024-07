Corso Sempione a Milano, terminati i lavori di riqualificazione

Sono terminati i lavori in corso Sempione a Milano per la realizzazione della pista ciclabile e la sistemazione di tutto il parterre con nuovi percorsi pedonali, aree sosta, ridisegno della carreggiata, nuove fermate del tram e rifacimento dell'acquedotto.

"L'intervento, curato da MM Spa, dalla progettazione fino alla direzione lavori, è stato realizzato - si legge in una nota di Palazzo Marino - con fondi europei e nazionali nell'ambito dei programmi di mobilità sostenibile del POC e PON Metro "Città Metropolitane ed è stato fortemente voluto dall'Amministrazione comunale per rendere maggiormente vivibile e sicuro l'asse stradale per ciclisti e pedoni e nello stesso tempo riqualificare corso Sempione sotto il profilo paesaggistico e ambientale".

Nel dettaglio è stato realizzato un nuovo sistema di percorsi ciclabili monodirezionali di circa 2,5 km, in sede riservata, collocati al posto del preesistente percorso pedonale tra i due filari di platani che costituiscono l'ossatura di corso Sempione. La pavimentazione in asfalto è stata sostituita con una pavimentazione ecologica in terra stabilizzata, delimitata da cordoli di granito.

Sono stati realizzati inoltre nuovi percorsi pedonali, pavimentati in calcestruzzo drenante, con aree di sosta complete di panchine, rastrelliere per biciclette e fontanelle. Con l'eliminazione della sosta irregolare è stato possibile riqualificare l'area verde, mettendo a dimora oltre duemila tra arbusti e alberature, con un nuovo impianto di irrigazione automatico. Le sette banchine del tram presenti sul fronte dispari del corso situate lungo la sede riservata sono state rifatte con materiali di pregio.

"Questo intervento rappresenta l'idea che abbiamo - spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità - per una città più sicura, più bella, che dà spazio a tutti coloro che la vivono, che siano in auto, che utilizzino il trasporto pubblico, la bicicletta oppure si spostino a piedi".



