Cade dal tetto di un capannone, morto un imprenditore di Voghera

Un imprenditore edile di 55 anni di Voghera è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Codevilla (Pavia). L'uomo è caduto alle 6.30 dal tetto di un capannone, da un'altezza di 6 metri in un cantiere lungo la strada Bressana-Salice. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, con un'ambulanza e l'elisoccorso decollato da Como. I soccorritori hanno cercato inutilmente di rianimare il 55enne.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera e gli ispettori di Ats Pavia che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.



