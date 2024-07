Vendita di 1.500 auto di lusso con frode al fisco, 2 arresti

I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno arrestato due persone (ai domiciliari) ed eseguito su delega della Procura della Repubblica europea presso la sede di Milano (Eppo), hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 7 milioni e 600mila euro. E' la conclusione dell'operazione 'Easy car' che ha permesso di scoprire un giro di circa 1.500 auto di lusso, nuove e usate, messe in vendita sul mercato italiano ma nascoste all'Agenzia delle Entrate.

La Gdf ha scoperto un giro di fatture per operazioni inesistenti stimato in circa 20milioni di euro. Il Gip del tribunale di Varese ha emesso provvedimenti nei confronti di 17 persone fisiche e 7 giuridiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA