Polizia arresta rapinatore seriale di farmacie a Milano

E' accusato di aver commesso cinque rapine in farmacia e altri esercizi pubblici nel dicembre dell'anno scorso. Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di marocchino trentasettenne.

I poliziotti della Sesta Sezione della Squadra Mobile di Milano lo avevano già arrestato in flagranza il 19 dicembre del 2023 mentre stava compiendo una rapina ai danni di un negozio di prodotti di bellezza e benessere in corso Lodi: dopo aver aggirato il bancone, aveva minacciato le due dipendenti con delle forbici, preso il denaro in cassa ed era stato subito arrestato dalla Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile hanno accertato che l'uomo era responsabile di altre precedenti rapine commesse con lo stesso modus: simili tecniche di travisamento, modalità delle minacce, dell'uso delle armi e la vicinanza geografica dei luoghi teatro degli eventi.

È stato quindi possibile ricostruire un quadro probatorio in base al quale il gip ha emesso un nuovo provvedimento restrittivo - notificato in carcere di Como dove è detenuto per altra causa - con il quale gli vengono contestate le ulteriori cinque rapine, tutte commesse fra il 4 dicembre 2023 e il 18 dicembre 2023.



