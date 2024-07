Intesa Eni-Lombardia su economia green, Ai e innovazione

L'economia circolare, lo sviluppo di tecnologie più sostenibili, la rigenerazione di aree considerate dismesse e degradate attraverso lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. E, ancora, la sperimentazione di soluzioni integrate per una mobilità più sostenibile, la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale. Sono alcuni dei temi su cui collaboreranno Regione Lombardia ed Eni che hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa a Palazzo Lombardia.

"Per noi il termine sostenibilità - ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - ha tre declinazioni: ambientale, economica e sociale. La collaborazione con un partner come Eni è cruciale per la ricerca, l'innovazione e per raggiungere gli obiettivi di circolarità e decarbonizzazione contenuti nel piano regionale di sviluppo sostenibile. La Lombardia è abituata ad anticipare i tempi e vuole consolidarsi come modello internazionale anche in materia di politiche ambientali e di sviluppo sostenibile".

"La Lombardia - ha aggiunto Giorgio Maione, assessore regionale all'Ambiente e Clima - sta guidando il processo di transizione ecologica a livello europeo. Abbiamo un recupero di materia ed energia pari all'85% e un modello di sviluppo sostenibile che coniuga esigenze ambientali, economiche e sociali".

Per Eni era presente Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution: "Iniziative di collaborazione con i territori - ha spiegato - sono fondamentali per poter individuare e proporre nuovi modelli di sviluppo per la transizione energetica: è il caso di questo protocollo d'intesa con Regione Lombardia le cui aree di interesse riguardano ambiti come l'economia circolare, l'obiettivo del risanamento ambientale e l'efficientamento energetico. In questo territorio, Eni sta studiando anche la riconversione di alcuni suoi siti industriali con un'attenzione particolare allo studio e alla sperimentazione di soluzioni in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni della mobilità stradale, aerea e marittima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA