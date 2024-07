Aggredito rischia di finire sotto un treno, arrestati 4 ragazzi

Quattro minorenni sono stati arrestati dai carabinieri tra il 10 e il 15 luglio scorsi a Lissone e Triuggio (Monza), per aver aggredito, picchiato, rapinato e rischiato di far cadere sotto un treno un 17enne alla stazione ferroviaria di Lissone, il 17 marzo scorso. I quattro, tra i 15 e i 16 anni, sono accusati di rapina e lesioni personali in concorso. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano.

La vittima è stata avvicinata con una scusa, poi accerchiata, colpita a calci e pugni e rapinata del monopattino e presa a spintoni con il rischio di farla cadere sui binari mentre passava un treno in transito. La Procura per i Minorenni ha chiesto e ottenuto l'applicazione della misura cautelare in comunità per i 4 minorenni. Quel giorno, dopo l'aggressione, erano fuggiti, tre salendo su un treno e il quarto a piedi. Il ragazzo aggredito, soccorso dal 118 e portato all'ospedale di Desio, era stato dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Per i 4 gli investigatori ritengono che non si sia trattato dell'unico episodio. Durante le indagini i militari hanno infatti acquisito elementi che li collegherebbero ad altre due aggressioni con rapina del 4 e 11 maggio scorsi. Anche in quelle occasioni le vittime erano minorenni, accerchiate per strada e derubate dei cellulari.



