A.Fontana, non solo elettrico, biocarburanti sono grande risorsa

"Vedere che questa nostra grande risorsa", ossia i biocarburanti, "a livello di Paese e di Europa sia stata messa in discussione, fa veramente imbestialire.

Perché noi dobbiamo andare a cercare solo l'elettrico? Perché vogliamo metterci nella situazione di essere strangolati il giorno che non andremo più d'accordo con la Cina?". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Eni a Palazzo Lombardia.

"Eni è veramente qualcosa di eccezionale ed eccellente, qualcosa per cui essere orgogliosi di essere italiani" ha aggiunto Fontana, sottolineando che il centro di ricerca di Eni a San Donato, nel milanese, "dovrebbe essere visitato da un punto di vista pedagogico".

E quindi "credo che la collaborazione con Eni sia per noi molto importante e vada nella direzione di raggiungere quella sostenibilità non soltanto ambientale ma anche economica e sociale. Credo che questa sia la strada giusta. La Lombardia - ha spiegato Fontana - sta facendo molto per andare nella direzione della sostenibilità e della circolarità ma bisogna farlo con giudizio, utilizzando tutte le possibilità che la scienza ci propone. Ed Eni è una delle società più avanzate a livello mondiale sui biocarburanti".

Insomma, "io credo in quei valori di capacità, di intelligenza e di innovazione che la nostra Italia sa creare.

Sono convinto - ha concluso Fontana - che con questo protocollo riusciremo a fare passi sostanziali senza farci condizionare dalle ideologie dell'Europa".



